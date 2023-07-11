Григорий Дрозд: «Фьюри – Нганну – это не про бокс. Чисто коммерческая история и заработок денег»
Григорий Дрозд считает, что поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну будет выставочным.
«Тайсон Фьюри выбрал коммерческий бой, как в свое время сделал Флойд Мейвезер. Это интересный поединок, который объединит поклонников двух видов спорта: бокса и ММА, собрав хорошие просмотры. Бойцы получат большие гонорары.
Что касается спорта, то конкуренции там нет. Тайсон Фьюри – номер один в тяжелом весе профессионального бокса. Нганну – большой парень и может ударить, но у него ничего не получится, потому что бокс – это не ММА. Скорее всего поеднинок будет выставочным, но, думаю, что они будут драться по настоящему.
Им не шестой десяток идет, как Рою Джонсу и Майку Тайсону. Тогда они реально не били друг друга. А бой Фьюри – Нганну – это не про бокс, это чисто коммерческая история и заработок денег», – заявил экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд.
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