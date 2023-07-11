Менеджер Нганну – о поединке против Фьюри: «Мы сделали это»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Ариэль Хельвани Бокс/MMA/UFC

Менеджер Нганну отреагировал на новость о поединке Фрэнсиса против Тайсона Фьюри.

«Он снова бросил вызов обстоятельствам. Мы сделали это”, – заявил Маркель Мартин. 

Ранее появилась информация, что Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну подерутся 28 октября в Саудовской Аравии.

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2 комментария

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Дмитрий Медведев
Менеджер Фрэнсиса уже заказал, тех африканских чуваков, которые с гробом танцуют, кто знает?
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АРХАТ
Самое главное не сказали ещё - сколько Нганну получит, пятёрка хотя бы будет?
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