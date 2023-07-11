Менеджер Нганну – о поединке против Фьюри: «Мы сделали это»

Менеджер Нганну отреагировал на новость о поединке Фрэнсиса против Тайсона Фьюри.

«Он снова бросил вызов обстоятельствам. Мы сделали это”, – заявил Маркель Мартин.

Ранее появилась информация, что Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну подерутся 28 октября в Саудовской Аравии.

Фроч – о поединке Нганну и Фьюри: «Это куча мусора. Нам не нужен этот бой. Мы хотим видеть поединок Тайсона с Усиком»

Промоутер Усика – о возможном бое Фьюри и Нганну: «С точки зрения бокса Тайсон должен быть лишен титула WBC»