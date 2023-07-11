Фроч – о поединке Нганну и Фьюри: «Это куча мусора. Нам не нужен этот бой. Мы хотим видеть поединок Тайсона с Усиком»

Теги Карл Фроч Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Карл Фроч раскритиковал идею поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Только что слышал слова Фрэнка Уоррена, который объявил, что Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну. Нас ждет еще одна куча мусора под названием «кроссоверный бой». Он говорит, что этот бой изменит весь бокс. Полная чушь! Я не люблю ругаться, но это какой-то понос слов!

Нам не нужен этот бой. Мы хотим увидеть поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком», – заявил экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч.

Промоутер Усика – о возможном бое Фьюри и Нганну: «С точки зрения бокса Тайсон должен быть лишен титула WBC»

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