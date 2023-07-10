Бой Блахович – Перейра на UFC 291, подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги UFC MMA Ян Блахович Алекс Перейра UFC 291 Перейра - Блахович Бокс/MMA/UFC

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291 в соглавном событии пройдет бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Алексом Перейрой.

Для Перейры это дебют в полутяжелом весе. Блахович в декабре-2022 завершил бой против Магомеда Анкалаева вничью.

Начало боев основного карда – 05:00 по московскому времени. Турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

UFC 291 в Солт-Лейк-Сити: Порье против Гейджи, Блахович – Перейра и другие бои

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