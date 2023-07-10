Бой Блахович – Перейра на UFC 291, подробности, где смотреть, во сколько начало
В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291 в соглавном событии пройдет бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Алексом Перейрой.
Для Перейры это дебют в полутяжелом весе. Блахович в декабре-2022 завершил бой против Магомеда Анкалаева вничью.
Начало боев основного карда – 05:00 по московскому времени. Турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
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