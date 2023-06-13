Исраэль Адесанья: «Если Перейра выиграет пояс в полутяжелом весе, то мы подеремся снова»

Исраэль Адесанья назвал условие, при котором состоится его пятый бой против Алекса Перейры.

«Если Перейра выиграет пояс в полутяжелом весе, то мы подеремся снова. Но если нет – я думаю, что на этом все.

Я сомневаюсь, что Алексу удастся это сделать, это трудно.

Если мы будем драться еще десять раз, а он меня побьет в каждом бою, то мне будет все равно. Дело не в этом. Мне просто нужно доказать себе, что я могу победить этого парня. Потому что каждый раз, когда я с ним боролся – в первый раз, когда я выигрывал бой – судьи ошиблись, а во второй раз, где я избивал его – он меня достал.

Я понимал, что могу победить этого парня. У него есть этот дух. Он отличный боец. Честно говоря, он очень крутой парень. Мне нравится его карьера. Даже бой в Бразилии, где он нокаутировал меня, это классный момент.

Но я просто знаю, что могу победить его. Я никогда не позволю, чтобы обо мне думали, будто я кого-то не могу победить. Я сделал это», – заявил чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Алекс Перейра и Ян Блахович подерутся в полутяжелом весе 29 июля на турнире UFC 291. Исраэль Адесанья 9 сентября проведет поединок с победителем претендентского боя в среднем весе между Робертом Уиттакером и Дрикусом Дю Плесси.

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