Гаджиев – о первом месте Павловича в тяжелом весе: «Это законно. Но из-за боя Миочича и Джонса он не подерется за пояс раньше марта»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал первое место Сергея Павловича в рейтинге тяжелого веса UFC.

«Это законно. Это логично. Это давно должно было произойти. Это хорошая новость, а вот плохая новость, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича назначен на ноябрь. А это значит, что если все произойдет, то раньше чем в следующем марте (а это 8-9 месяцев) Павлович за пояс не подерется.

А мы так хотели, чтобы пояс чемпиона UFC в тяжелом весе мог бы оказаться в России. Серега, надо подождать», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

В июле-2023 Сергей Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов. Он идет на серии из шести побед.

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2 комментария

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Купаж
Либо мы получим в декабре/январе бой за вакантный пояс в случае, если оба из пары Джонс-Миочич закончат карьеры после титульника в ноябре.
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LetTong
Желательно медийного Гана пройти, чтобы простоя не было
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