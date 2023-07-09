Джон Джонс назван бойцом года

Теги UFC MMA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс выиграл премию «Боец года 2023».

35-летний американец получил премию ESPY.

В 2023 году Джонс провел лишь один поединок: 5 марта он победил Сирила Гана, выиграв чемпионский пояс в тяжелом весе.

Вчера президент UFC Дана Уайт официально анонсировал новый бой Джона Джонса. 11 ноября он подерется со Стипе Миочичем в рамках турнира UFC 295. Бой состоится на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Джон Джонс: «Я чувствую, что боя с Миочичем будет достаточно для меня. Но я бы подрался с Нганну ради денег»

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21 комментарий

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Мовсар Германия
реально заслужил! за последние три года, провёл в октагоне целых 2 минуты!
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Лютый альбинос
Пффф, да даже условный Стерлинг заслужил это звание больше, чем Джонс.
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Лютый альбинос
Интересно, а какую премию получил Фёдор, когда уже в статусе чемпиона Прайда в течение 2004 года заставил сдаться членов Зала Славы ЮФС Колмана и Ренделмана, взял на рычаг локтя четырёхкратного чемпиона мира по дзюдо и призёра Олимпийских Игр Наою Огаву (то есть победил выдающегося дзюдоиста его же техникой), а после вторично раздолбил великого Ногуэйру?
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Стрельбище Эстерсунда
Премия по итогам года в середине года... Вот забавно будет если дядя-пожарник этого "бойца года" сподобится убрать. Надежд на это маловато, однако.
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Владислав Романов
Ответ Стрельбище Эстерсунда
Премия по итогам года в середине года... Вот забавно будет если дядя-пожарник этого "бойца года" сподобится убрать. Надежд на это маловато, однако.
премия по итогам года, в середине года, бойцу, который был в октагоне 2 минуты за 3 года
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Born is the King
Идиотизм
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Agent Smith
Это уже как поп мма👊
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MaitreML
канан харус назван гуаном года
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Isa Babaev
Позорище, чел 2 года не дрался
Вышел против испуганного Гана и за это боец года
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Руслан Ганбаров
Комедия уровня файт найт, АСА и прочих супер организаций
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Линолеум
Тянут за уши не стесняясь)то дают трусливого кикбоксера с нулевой борьбой то пенсионера который уже еле ходит.Теперь боец года😆
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Melnikov1968
По мне так Волкановски или Адесанья, но точно не Джонс.
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Muerte
Позорное решение UFC, стыдоба.
Столько достойных и активных бойцов прокатили...
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boroda
Может боец полугода?
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Фикиск Фусов
Джонс на века теперь. Никто пока не готов его затмить
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SopTecret
человек с образца заполнения бланков, как наш иван иванов)
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Асхат Нуртазин
Ответ Лютый альбинос
Интересно, а какую премию получил Фёдор, когда уже в статусе чемпиона Прайда в течение 2004 года заставил сдаться членов Зала Славы ЮФС Колмана и Ренделмана, взял на рычаг локтя четырёхкратного чемпиона мира по дзюдо и призёра Олимпийских Игр Наою Огаву (то есть победил выдающегося дзюдоиста его же техникой), а после вторично раздолбил великого Ногуэйру?
Выиграть премию «Боец года 2023» должен был Федор. Понятно, запишем
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ральф шумахер
Ответ Лютый альбинос
Интересно, а какую премию получил Фёдор, когда уже в статусе чемпиона Прайда в течение 2004 года заставил сдаться членов Зала Славы ЮФС Колмана и Ренделмана, взял на рычаг локтя четырёхкратного чемпиона мира по дзюдо и призёра Олимпийских Игр Наою Огаву (то есть победил выдающегося дзюдоиста его же техникой), а после вторично раздолбил великого Ногуэйру?
При чем тут это? Тогда был другой вид спорта, UFC были почти ничем и даже в России, никто, почти, о Федоре тогда не знал.
Ну и напомню, сейчас 2023й год, а не 2004й.
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light-akela
Ответ Линолеум
Тянут за уши не стесняясь)то дают трусливого кикбоксера с нулевой борьбой то пенсионера который уже еле ходит.Теперь боец года😆
пенсионер это Миочич?
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besik
Ответ Фикиск Фусов
Джонс на века теперь. Никто пока не готов его затмить
🤮
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