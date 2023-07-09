Джон Джонс назван бойцом года

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс выиграл премию «Боец года 2023».

35-летний американец получил премию ESPY.

В 2023 году Джонс провел лишь один поединок: 5 марта он победил Сирила Гана, выиграв чемпионский пояс в тяжелом весе.

Вчера президент UFC Дана Уайт официально анонсировал новый бой Джона Джонса. 11 ноября он подерется со Стипе Миочичем в рамках турнира UFC 295. Бой состоится на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Джон Джонс: «Я чувствую, что боя с Миочичем будет достаточно для меня. Но я бы подрался с Нганну ради денег»