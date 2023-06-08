Сергей Павлович – о предвзятости к российским бойцам: «Бывает. Тренер говорил, что такое может случиться, когда дерешься на чужой территории»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович признался, что в Америке есть предвзятость к российским бойцам.

«В Америке не хотят видеть русских чемпионов? Бывает. Мы видели в последнее время очень спорные бои. Такие случаи происходят и в любительском спорте. Мой тренер говорил, что такое может случиться, когда дерешься на чужой территории. Нужно быть лучше на две головы – другого варианта нет», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

Сергей Павлович – о диете: «Кушаю все. В основном ем то, из чего «берется бензин» – белки, углеводы, клетчатка. Но бывает, что и «Макдональдс» проскакивает»

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1 комментарий

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Алексей Иванов
Слова выдернуть из контекста интервью, кликбейт
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