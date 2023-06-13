Хейни – Стивенсону: «Если захочешь драться, то скажи об этом своему промоутеру. А до тех пор... слезь с моего члена»

Теги бокс Шакур Стивенсон Дэвин Хейни контент Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни отрицает, что получил от Шакура Стивенсона предложение о поединке.

«Клоунское дерьмо... Боб... Мы с Джей Принсом не знаем, о чем он говорит... это просто попытка хайпануть. Если бы это был контракт, то мы бы пошли на торги, потому что Стивенсон – мой обязательный претендент.

Когда он действительно захочет драться, то пусть скажет об этом своему промоутеру. А до тех пор... пусть слезет с моего члена», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.

Ранее журналист Майкл Бенсон предположил, что Дэвин Хейни получил на вечеринке от Шакура Стивенсона записку со словами: «Подпиши контракт».

Хейни – Аруму: «Эта старая задница спала весь бой»

Стивенсон – о Хейни: «Я бы не хотел, чтобы публика думала, будто бы этот чувак избил меня. Это будет преследовать его до конца карьеры»

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2 комментария

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Мага осторожный
Ответ j30
хейни позорище просто напомню что он мусульманин который даже хадж совершал
мусульмане ничуть не лучше других, только более лицемерны
+5
-4
+1
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j30
хейни позорище просто напомню что он мусульманин который даже хадж совершал
0
0
0
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