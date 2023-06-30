Дамир Исмагулов: «Царукян не победит Махачева. Ислам слишком хорош»

Дамир Исмагулов считает, что Арман Царукян не сможет победить Ислама Махачева.

«Он мог бы дать очень хороший бой , но вопрос в том, выиграет он его или нет. Мое мнение – нет. Ислам слишком хорош.

Будь это ударка, борьба. Но их бой был бы интересным, хотя я и не уверен, что сможет победить», – сказал боец UFC Дамир Исмагулов.

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