Александр Волкановски: «Я немного побаивался ударки Родригеса, но сумел переключиться»

Теги UFC MMA Яир Родригес Александр Волкановски UFC 290 Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски признался, что опасался Яира Родригеса в стойке.

«С Родригесом нужно ждать неожиданностей. В этом весь он. Скажу честно, я немного побаивался его ударки. Может я подсознательно себя накручивал, но сумел переключиться. Я хорошо подготовился, потому что уважал его.

Нокаут? Я знал, что когда буду двигаться в ту сторону, он сменит стойку. Понимал, что правый хук будет очень к месту. Я знал, что намного сильнее, несмотря на его силу в стойке. Могу с ним работать в любом положении. Я показал, что могу как биться, так и бороться с лучшими», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

Волкановски победил Родригеса в главном поединке UFC 290 техническим нокаутом в третьем раунде.

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