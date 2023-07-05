Сехудо обратился к Конору: «Надеюсь, ты выиграешь суд. Это будет твоя первая победа в этом десятилетии»

Теги MMA Генри Сехудо Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо иронично отреагировал на обвинение Конора Макгрегора в изнасиловании.

«Эй, Конор! Надеюсь, ты выиграешь судебное дело. Это будет твоя первая победа в этом десятилетии», – написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо в соцсетях.

Ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Инцидент якобы произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

Адвокат предполагаемой жертвы заявил, что НБА предлагала обвинительнице $100 тысяч за закрытие дела.

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