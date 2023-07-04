Емельяненко показал хайлайты победы над Гонсагой, обработанные нейросетью

Теги Александр Емельяненко тяжелый вес (MMA) RCC Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко выложил в соцсетях видео боя, обработанного нейросетью.

Для видео были взяты моменты боя против Габриэля Гонсаги, который прошел в мае 2018 года под эгидой RCC. Тогда Емельяненко победил техническим нокаутом во втором раунде.

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2 комментария

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Мага осторожный
АЕ только и остаётся вспоминать о былом, как алкаши во дворе на лавочке вспоминают бурную молодость
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BAI
Прикольная херня кста))
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