Емельяненко показал хайлайты победы над Гонсагой, обработанные нейросетью

Александр Емельяненко выложил в соцсетях видео боя, обработанного нейросетью.

Для видео были взяты моменты боя против Габриэля Гонсаги, который прошел в мае 2018 года под эгидой . Тогда Емельяненко победил техническим нокаутом во втором раунде.

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