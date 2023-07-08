Конор Макгрегор: «Здорово быть великим»

Конор Макгрегор сообщил фанатам, что считает себя великим бойцом.

«Скажу вам одно: здорово быть великим», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, проиграв техническим нокаутом в первом раунде (перелом ноги).

Дана Уайт считает, что Макгрегор и Чендлер могут подраться в этом году: «Кого волнует, что говорит USADA?»

Конор психует из-за разгрома на TUF: толкнул Чендлера в лицо и игнорирует бой с блогером-качком