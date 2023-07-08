Конор Макгрегор: «Здорово быть великим»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор сообщил фанатам, что считает себя великим бойцом.

«Скажу вам одно: здорово быть великим», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, проиграв Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде (перелом ноги).

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2 комментария

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leppyanen
Ему то откуда об этом знать?!
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rdyabin@icloud.com
Опять накатил и былом вспоминает.
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