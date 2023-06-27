Царукян – о дате возвращения: «В октябре в Абу-Даби. Идеальный соперник – Ислам Махачев»
Арман Царукян сообщил, что готов вернуться в октагон в октябре 2023 года.
«Когда хочу вернуться? В октябре в Абу-Даби. Идеальный соперник – Ислам Махачев. Если с ним не получится подраться, я все равно хочу выступить на этом турнире.
Второе имя – это Майкл Чендлер. Это хороший бой для меня. Я готов и открыт для любого из топ-5 дивизиона. Я говорил это Шону Шелби: дайте мне имя и назовите город», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Арман Царукян: «Я единственный боец дивизиона, способный победить Ислама Махачева»
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