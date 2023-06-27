Царукян – о дате возвращения: «В октябре в Абу-Даби. Идеальный соперник – Ислам Махачев»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян сообщил, что готов вернуться в октагон в октябре 2023 года.

«Когда хочу вернуться? В октябре в Абу-Даби. Идеальный соперник – Ислам Махачев. Если с ним не получится подраться, я все равно хочу выступить на этом турнире.

Второе имя – это Майкл Чендлер. Это хороший бой для меня. Я готов и открыт для любого из топ-5 дивизиона. Я говорил это Шону Шелби: дайте мне имя и назовите город», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Арман Царукян: «Я единственный боец дивизиона, способный победить Ислама Махачева»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j30
у него махачев застрял твердо в голове
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чувак Г
Тебе как минимум 3 боя надо выиграть что бы ты про Махачева говорил. Иначе это неуважение к Гамроту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Енотов
Как насчёт того, чтобы ставить перед собой реальные цели?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Да он зае###
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Клоун, хотя бы одного бойца из топ 5 выиграй
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
h9zbx6jdsd
Он походу под подушкой кладет фото махачева. Надоел всё время его совать в каждое интервью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Тотров
Ожидания - Махачев.
Реальность - Мойкано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий