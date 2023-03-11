Джефф Монсон: «Думаю, Волков – один из лучших в тяжелом дивизионе»

Теги UFC MMA Джефф Монсон тяжелый вес (MMA) Александр Волков Джон Джонс Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Джефф Монсон дал совет Александру Волкову в преддверии боя с Александром Романовым на UFC Fight Night 221.

«Думаю, ему нужно поработать над джиу джитсу и борьбой – в этом плане он не так хорош, как в стойке. Но он большой, высокий и сильный.

Тяжелый вес становится все лучше и лучше, там теперь выступает тот же Джон Джонс. Думаю, Волков один из лучших в этой категории», – сказал Монсон.

Гаджиев – о бое Волкова и Романова: «Не очень интересная вывеска»

Романов – про Волкова: «Это мой брат по вере, и я всегда поддерживал славянских бойцов. Для меня он всегда был классным адекватным и настоящим русским мужиком»

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3 комментария

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AshAsh
джеф уже нет нужды нести херню, скоро депутатом станешь, крепостными обзаведешься, завязывай
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Ярослав Ройс
все что говорит чмонсон - ровно наоборот
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Kanan Jarrus
один из 1000 лучших тяжей точно
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