Джефф Монсон: «Думаю, Волков – один из лучших в тяжелом дивизионе»
Ветеран ММА Джефф Монсон дал совет Александру Волкову в преддверии боя с Александром Романовым на UFC Fight Night 221.
«Думаю, ему нужно поработать над джиу джитсу и борьбой – в этом плане он не так хорош, как в стойке. Но он большой, высокий и сильный.
Тяжелый вес становится все лучше и лучше, там теперь выступает тот же Джон Джонс. Думаю, Волков один из лучших в этой категории», – сказал Монсон.
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