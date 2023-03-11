Джефф Монсон: «Думаю, Волков – один из лучших в тяжелом дивизионе»

Ветеран ММА Джефф Монсон дал совет в преддверии боя с на UFC Fight Night 221.

«Думаю, ему нужно поработать над джиу джитсу и борьбой – в этом плане он не так хорош, как в стойке. Но он большой, высокий и сильный.

Тяжелый вес становится все лучше и лучше, там теперь выступает тот же . Думаю, Волков один из лучших в этой категории», – сказал Монсон.

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