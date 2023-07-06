Волков подерется с Туивасу 9 сентября на турнире UFC 293 (MMA Junkie)

Теги UFC MMA Александр Волков Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Александра Волкова в UFC.

Россиянин Александр Волков подерется с австралийцем Таем Туивасой 9 сентября на Qudos Bank Arena в Сиднее. Бой пройдет в рамках турнира UFC 293.

В марте 2023 года Волков победил Александра Романова техническим нокаутом в первом раунде.

Туивасу последний раз выходил в октагон в декабре 2022 года, где проиграл Сергею Павловичу нокаутом в первом раунде.

Александр Волков: «Если бы отцовство было легким, оно бы называлось джиу-джитсу»

Олейник опубликовал совместное фото с Волковым и Павловичем: «Настоящее. Прошлое. Будущее»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aram Ambarsumyan
Это было ожидаемо! Потому что других вариантов просто нет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий