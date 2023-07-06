Волков подерется с Туивасу 9 сентября на турнире UFC 293 (MMA Junkie)

Стал известен следующий соперник Александра Волкова в UFC.

Россиянин Александр Волков подерется с австралийцем Таем Туивасой 9 сентября на Qudos Bank Arena в Сиднее. Бой пройдет в рамках турнира UFC 293.

В марте 2023 года Волков победил Александра Романова техническим нокаутом в первом раунде.

Туивасу последний раз выходил в октагон в декабре 2022 года, где проиграл Сергею Павловичу нокаутом в первом раунде.

Александр Волков: «Если бы отцовство было легким, оно бы называлось джиу-джитсу»

Олейник опубликовал совместное фото с Волковым и Павловичем: «Настоящее. Прошлое. Будущее»