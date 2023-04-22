Александр Волков в соцсетях: «Если бы отцовство было легким, оно бы называлось джиу-джитсу»

Александр Волков считает, что отцовство сложнее, чем джиу-джитсу.

Боец UFC поделился в соцсетях фотографией, где он играет на площадке со своими детьми.

«Если бы отцовство было легким, оно бы называлось джиу-джитсу», – написал экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Александр Волков на странице в соцсетях.

Добавим, что у Волкова два сына.

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