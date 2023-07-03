Тренер Волкова: «Осенью Александр подерется с топовым тяжеловесом, подготовка уже идет»
Тарас Кияшко рассказал о примерной дате возвращения Александра Волкова в октагон.
«В начале осени Александр Волков проведет свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу, пока UFC официально не анонсирует поединок. Но подготовка уже идет.
Соперник известен, работаем под него. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», – сказал тренер Александра Волкова Тарас Кияшко.
Напомним, что последний раз Волков дрался в марте 2023 года, когда нокаутировал Александра Романова.
Павлович – о возможном бое с Волковым: «Я всегда говорил, что с ребятами из России не хотел бы драться»
Александр Волков: «Что-то я засиделся на лавке. Кого вызвать на ковер?»
8 комментариев