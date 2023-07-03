Тарас Кияшко рассказал о примерной дате возвращения Александра Волкова в октагон.

«В начале осени Александр Волков проведет свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу, пока официально не анонсирует поединок. Но подготовка уже идет.

Соперник известен, работаем под него. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», – сказал тренер Александра Волкова Тарас Кияшко.

Напомним, что последний раз Волков дрался в марте 2023 года, когда нокаутировал .

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