Тренер Волкова: «Осенью Александр подерется с топовым тяжеловесом, подготовка уже идет»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Тарас Кияшко рассказал о примерной дате возвращения Александра Волкова в октагон.

«В начале осени Александр Волков проведет свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу, пока UFC официально не анонсирует поединок. Но подготовка уже идет.

Соперник известен, работаем под него. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», – сказал тренер Александра Волкова Тарас Кияшко.

Напомним, что последний раз Волков дрался в марте 2023 года, когда нокаутировал Александра Романова.

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8 комментариев

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SGambler
Ставлю *опу Канан Джарруса что это Туиваса.
+6
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+6
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Михаил Шарапов
Ответ emsnv
Интересно. Это кто например? Явно не Степан, не Аспинал, не Блейдс. Не Ган. Так кто тогда то???
туйваса в Австралии турнир как раз 10 сентября
+4
0
+4
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sanek maloi
Туиваса походу
+1
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artem21
Отличный, кстати, вариант для Волкова этот Туиваса. Наиболее удобный из топов. Победа над ним гарантирует бой со следующим топом. Все в руках Волкова, нужно уверенно побеждать австралийца.
+1
0
+1
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emsnv
Интересно. Это кто например? Явно не Степан, не Аспинал, не Блейдс. Не Ган. Так кто тогда то???
0
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emsnv
Ответ Михаил Шарапов
туйваса в Австралии турнир как раз 10 сентября
Похоже так и есть.
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sanek maloi
Ответ Мяти
Если это Туйваса, то, я думаю он уронит Волкова и потрясет над ним верхней частью тела, а это не много не мало, жиры таза, напупочный жир, позвоночные жиры, подлопаточные жиры, сисяндры, плечевые жиры, шейные жиры, подбродочные жиры, скульные жиры, ушные жиры, носовые жиры, лобные жиры, черепные жиры. Это будет выглядить как океанские "волны убийцы". А потом, выйдя из октагона, он попьёт пивасика из туфляка какого нибудь Джэкобза и зал испытает повторный оргазм.
Жир с дисплея потек)))
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