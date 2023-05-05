Усик и Дюбуа не смогли согласовать контракт на поединок. WBA назначит торги

Теги WBA Александр Красюк Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

WBA назначит промоутерские торги на обязательную защиту Усика против Дюбуа.

«Мы ждем, когда Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначит дату проведения промоутерских торгов. В то же время мы делаем все возможное, чтобы достичь соглашения», – сказал Александр Красюк, менеджер Александра Усика.

Команды бойцов должны были подписать контракт на поединок до 2 мая.

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Даниэль Дюбуа идет на серии из четырех побед.

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?

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16 комментариев

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айыу
Усик второй бой уже не может согласовать сумму контракта. Опять жадный Фьюри виноват?)
+50
-13
+37
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jonnysilverhand01
Там они что уже от жадности не лопнули ? Что с ними со всеми ? Деритесь давайте, такие бои должны быть топовые, а мы не можем их увидеть
+15
-3
+12
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heymon95
Ответ Зенитчик23
Хохол уже оборзел. Фьюри он бздит, а здесь хочет бабла срубить. Поставить его перед условием или потеря всех поясов или бейся с Фьюри за абсолютку
Ты про того, кто согласился на все условия Фьюри?)
+9
-3
+6
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АРХАТ
Организациям надо меньше с ними цацкаться - 2 мая бой, не вышел, отдавай пояса.
+6
-2
+4
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mqh9pzrxgf
Ответ айыу
Усик второй бой уже не может согласовать сумму контракта. Опять жадный Фьюри виноват?)
Это будет видно когда узнаем подробности а не будем догадываться
+9
-5
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Таир Бакиев
Ответ S.Laposter
Главное что бы у Усика была мотивация. После поражения бой с Фьюри невозможен. Тайсон будет тыкать поражением и точно съедет с боя хотя с его слов, зачем ему бояться «бомжа, кролика»
а зачем Фьюри Усик без поясов?
+4
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Олег Кайзер
Ответ айыу
Усик второй бой уже не может согласовать сумму контракта. Опять жадный Фьюри виноват?)
Насколько я знаю, у Фьюри и Дюбуа один промоутер-Фрэнк Уоррен. Не думал, что жадность его, а не Усика?
+9
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Алексей Толстюк
Ответ АРХАТ
Причём Усик говорил что ему деньги не так важны)
Ну не так важны когда стоит вопрос о абсолютном чемпионе против Фьюри, а не в защите против никому кому Бритов не нужному Дюбуа
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Зенитчик23
Хохол уже оборзел. Фьюри он бздит, а здесь хочет бабла срубить. Поставить его перед условием или потеря всех поясов или бейся с Фьюри за абсолютку
+15
-14
+1
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ Таир Бакиев
а зачем Фьюри Усик без поясов?
Так и сказал комментатор выше, только чуть более развёрнуто
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АРХАТ
Ответ айыу
Усик второй бой уже не может согласовать сумму контракта. Опять жадный Фьюри виноват?)
Причём Усик говорил что ему деньги не так важны)
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S.Laposter
Ответ Таир Бакиев
а зачем Фьюри Усик без поясов?
Зачем задавать этот неуместный вопрос?
я и так написал «после поражения бой с Фьюри невозможен»
че ты еще хочешь?
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S.Laposter
Ответ Таир Бакиев
а зачем Фьюри Усик без поясов?
За шкафом
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whoisme
Ответ айыу
Усик второй бой уже не может согласовать сумму контракта. Опять жадный Фьюри виноват?)
Имхо ребята, но дело не в Усике) Перечисляю менеджеров Усика - Красюк, Климас и Хирн. И еще пара друганов которые трутся вокруг в надежде что Усик подкинет. Я даже не уверен, что Усик после боя имеет хоть половину денег.
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Сергей Осипов
Ответ АРХАТ
Организациям надо меньше с ними цацкаться - 2 мая бой, не вышел, отдавай пояса.
Хорошо, что не все такие как ты и те, кто поставил тебе плюс
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