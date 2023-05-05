Усик и Дюбуа не смогли согласовать контракт на поединок. WBA назначит торги

WBA назначит промоутерские торги на обязательную защиту Усика против Дюбуа.

«Мы ждем, когда Всемирная боксерская ассоциация ( ) назначит дату проведения промоутерских торгов. В то же время мы делаем все возможное, чтобы достичь соглашения», – сказал Александр Красюк, менеджер .

Команды бойцов должны были подписать контракт на поединок до 2 мая.

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. идет на серии из четырех побед.

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?

Тайсон Фьюри заработает £90 млн за участие в «турнире четырех», Александр Усик – 50 (Майкл Бенсон)