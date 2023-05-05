Усик и Дюбуа не смогли согласовать контракт на поединок. WBA назначит торги
WBA назначит промоутерские торги на обязательную защиту Усика против Дюбуа.
«Мы ждем, когда Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначит дату проведения промоутерских торгов. В то же время мы делаем все возможное, чтобы достичь соглашения», – сказал Александр Красюк, менеджер Александра Усика.
Команды бойцов должны были подписать контракт на поединок до 2 мая.
Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Даниэль Дюбуа идет на серии из четырех побед.
Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?
Тайсон Фьюри заработает £90 млн за участие в «турнире четырех», Александр Усик – 50 (Майкл Бенсон)
я и так написал «после поражения бой с Фьюри невозможен»
че ты еще хочешь?