Шон Стриклэнд: «Думаю, что Уиттакер собирается трахнуть Дрикуса»

Шон Стриклэнд удивлен решением UFC устроить бой между Дю Плесси и Робертом Уиттакером.

«Я думаю, что Уиттакер собирается трахнуть Дрикуса. Мы все это знаем. Но нам преподносят это как бой, почему это происходит?

Когда вы в последний раз видели, чтобы парни из топ-10 просто смотрели со стороны? Вы когда-нибудь такое видели? Это дерьмо. Как-то неловко, что Дрикус получает потенциальный бой», – заявил боец UFC Шон Стриклэнд.

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