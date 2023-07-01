Шон Стриклэнд: «Думаю, что Уиттакер собирается трахнуть Дрикуса»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Шон Стриклэнд Дрикус Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд удивлен решением UFC устроить бой между Дю Плесси и Робертом Уиттакером.

«Я думаю, что Уиттакер собирается трахнуть Дрикуса. Мы все это знаем. Но нам преподносят это как бой, почему это происходит?

Когда вы в последний раз видели, чтобы парни из топ-10 просто смотрели со стороны? Вы когда-нибудь такое видели? Это дерьмо. Как-то неловко, что Дрикус получает потенциальный бой», – заявил боец UFC Шон Стриклэнд.

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4 комментария

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il buono
Вроде Роберт - отличный семьянин. Вряд ли он позарится на Дрикуса.
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pasha_t
Мне начинают приносить удовольствие твиты Шона Стрикленда))
Крутой мужик
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S.Laposter
Ответ il buono
Вроде Роберт - отличный семьянин. Вряд ли он позарится на Дрикуса.
не плоха шутка. но все же понимают, что не о сексе между мужиками тут речь идет.
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eyshon
Ответ pasha_t
Мне начинают приносить удовольствие твиты Шона Стрикленда)) Крутой мужик
Где ты его крутизну интересно увидел, он очень недалекий
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