Адесанья – Дю Плесси: «Как ты, черт возьми, можешь сомневаться в цвете кожи или африканизме меня, Нганну или Камару? Кто ты, черт возьми?»

Исраэль Адесанья заявил, что победит Дрикуса Дю Плесси за один раунд.

«Я собираюсь расправиться с Дю Плесси уже в первом раунде.

Никакого дерьма, никаких страданий – мы просто подеремся в Сиднее в сентябре. Потому что Уиттакер – это Уиттакер, у меня уже есть план для него. Но я очень надеюсь, что моим соперником станет Дрикус – я покажу ему, кто я такой, мать вашу.

Я никогда не сомневался в его этнической принадлежности. Я никогда не говорил, что он не африканец, несмотря на колонизацию – мы не хотим возвращаться к этому. Он в Африке и родился в ЮАР – я никогда не сомневался в этом. Но мы знаем, кто настоящий африканец.

Как ты, черт возьми, можешь сомневаться в цвете кожи или африканизме меня, Нганну или Камару? Кто ты, черт возьми? Я хочу его проучить.

Вы когда-нибудь слышали о тесте «Ancestry and Me?» Вы знаете, что он покажет, если я его сделаю. А вот если его пройдет Дю Плесси, то его ждет гребенная сенсанция. Я знаю, кто я, черт возьми, и я помню об этом независимо от того, где нахожусь.

Вы можете забрать мальчика из Африки, но вы никогда не сможете вывести Африку из него», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

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