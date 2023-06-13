Адесанья – Дю Плесси: «Как ты, черт возьми, можешь сомневаться в цвете кожи или африканизме меня, Нганну или Камару? Кто ты, черт возьми?»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья контент Дрикус Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья заявил, что победит Дрикуса Дю Плесси за один раунд.

«Я собираюсь расправиться с Дю Плесси уже в первом раунде.

Никакого дерьма, никаких страданий – мы просто подеремся в Сиднее в сентябре. Потому что Уиттакер – это Уиттакер, у меня уже есть план для него. Но я очень надеюсь, что моим соперником станет Дрикус – я покажу ему, кто я такой, мать вашу.

Я никогда не сомневался в его этнической принадлежности. Я никогда не говорил, что он не африканец, несмотря на колонизацию – мы не хотим возвращаться к этому. Он в Африке и родился в ЮАР – я никогда не сомневался в этом. Но мы знаем, кто настоящий африканец.

Как ты, черт возьми, можешь сомневаться в цвете кожи или африканизме меня, Нганну или Камару? Кто ты, черт возьми? Я хочу его проучить.

Вы когда-нибудь слышали о тесте «Ancestry and Me?» Вы знаете, что он покажет, если я его сделаю. А вот если его пройдет Дю Плесси, то его ждет гребенная сенсанция. Я знаю, кто я, черт возьми, и я помню об этом независимо от того, где нахожусь.

Вы можете забрать мальчика из Африки, но вы никогда не сможете вывести Африку из него», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

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Роберт Уиттакер подерется в претендентском бою с Дрикусом Дю Плесси. Победитель станет соперником Исраэля Адесаньи

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6 комментариев

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Freddy Durst
Последнее предложение в точку сказал....
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Максим Медов
Объясните уже дебилу, что африканец, это не равно чернокожий. США навязала всему миру, что африканец это черный. Весь континент очернили.
+5
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Moddard
Хочется от смеха рыдать, когда Адесанья, ребенком увезенный и выросший в Новой Зеландии, рассказывает что "все знают кто тут настоящий африканец" Дю Плесси, который родился, вырос и живет исключительно в Африке.

У Усмана такая же проблема с кукухой, из этой троицы на трушного африканца только Нганну похож, тот хоть жил и вырос там, хоть и сформировался как боец во Франции.

Причем если такую риторику применит австралиец относительно самого Адесаньи, типа "какой ты новозеландец, посмотри на себя", подразумевая цвет кожи (как сам Адесанья подразумевает это в отношении Дрикуса), то тот первым завопит про расизм
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Pronger
прикольно у Изи бомбит с этого)
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uranj
Негр он и в Африке негр
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Давид Кочинян
Только все мы знаем, что никакой Дю Плесси со своим кардио на 2 минуты не соперник Уиттакеру и Адесанье придётся в 3-й раз биться с Робертом ⚔️
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