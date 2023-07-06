Волкановски – о Стерлинге: «Это еще один возможный оппонент. Но если Алджамейн разберется с О’Мэлли»

Александр Волкановски заявил, что не исключает поединок против Алджамейна Стерлинга.

«Если Стерлинг разберется с О’Мэлли, то, думаю, он определенно получит по заслугам. Какая это будет защита титула? Третья или четвертая. Вот так. Да, это большой соперник. У него впереди тяжелый бой. Но это еще один возможный оппонент. Есть много вариантов», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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