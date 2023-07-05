Александр Волкановски: «Бой против пикового Конора? Выносливость, бойцовский IQ принесли бы мне победу»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски считает, что смог бы победить Конора Макгрегора образца 2015 года.

– Как вы думаете, кто выиграл бы: вы в нынешней форме или Конор Макгрегор образца 2015 года?

– Это был бы классный бой, потому что пиковый Конор в полулегком весе был очень серьезным оппонентом, но моя подготовка и то, как мы отрабатываем план на поединок…

Выносливость, мой бойцовский IQ и способность систематически разбирать оппонентов принесли бы мне победу, – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.

Волкановски – о бое с Конором: «Я побил всех чемпионов полулегкого дивизиона, кроме него»

Александр Волкановски: «Очень сильно хочу реванш с Махачевым. Миру интересен этот бой»

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2 комментария

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artem klishin
если бы не улетел в нокаут, конечно
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