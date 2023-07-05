Александр Волкановски: «Бой против пикового Конора? Выносливость, бойцовский IQ принесли бы мне победу»
Александр Волкановски считает, что смог бы победить Конора Макгрегора образца 2015 года.
– Как вы думаете, кто выиграл бы: вы в нынешней форме или Конор Макгрегор образца 2015 года?
– Это был бы классный бой, потому что пиковый Конор в полулегком весе был очень серьезным оппонентом, но моя подготовка и то, как мы отрабатываем план на поединок…
Выносливость, мой бойцовский IQ и способность систематически разбирать оппонентов принесли бы мне победу, – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.
Волкановски – о бое с Конором: «Я побил всех чемпионов полулегкого дивизиона, кроме него»
Александр Волкановски: «Очень сильно хочу реванш с Махачевым. Миру интересен этот бой»
2 комментария