Стерлинг – о бое с О’Мэлли: «Буду драться против своей воли»

Алджамейн Стерлинг заявил, что президент UFC заставил его принять бой против Шона О’Мэлли.

«Люди не догадываются, сколько сил я отдаю спорту. Иногда я просто эмоционально выгораю. Я хотел взять перерыв, хоть немного отдохнуть после победы над . Но меня лишили этой возможности.

Я буду драться, но против своей воли. Конечно, скажет: «Нет, мы не заставляли его делать это». Но давайте называть вещи своими именами. Я даже не успел залечить все травмы», – сказал чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Поединок между Стерлингом и О’Мэлли пройдет в главном событии UFC 292. Турнир состоится в Бостоне, штат Массачусетс.

Стерлинг – о хайпе вокруг О’Мэлли: «Такие вещи беспокоят меня. Смотрю на UFC как на отца, которому нужно доказать его неправоту»

Стерлинг – об отказе Сехудо драться с Верой: «Маленький нагибатор уже не нагибатор? Буду называть его мелким грязным хорьком»