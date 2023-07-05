Стерлинг – о бое с О’Мэлли: «Буду драться против своей воли»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг заявил, что президент UFC заставил его принять бой против Шона О’Мэлли.

«Люди не догадываются, сколько сил я отдаю спорту. Иногда я просто эмоционально выгораю. Я хотел взять перерыв, хоть немного отдохнуть после победы над Генри Сехудо. Но меня лишили этой возможности.

Я буду драться, но против своей воли. Конечно, Дана Уайт скажет: «Нет, мы не заставляли его делать это». Но давайте называть вещи своими именами. Я даже не успел залечить все травмы», – сказал чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Поединок между Стерлингом и О’Мэлли пройдет в главном событии UFC 292. Турнир состоится в Бостоне, штат Массачусетс.

Стерлинг – о хайпе вокруг О’Мэлли: «Такие вещи беспокоят меня. Смотрю на UFC как на отца, которому нужно доказать его неправоту»

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3 комментария

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Костя Кот
за Шона
+3
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+3
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Хазяин
топлю за Шона, но понимаю что шансов у него почти нет
0
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