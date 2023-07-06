Хорхе Масвидаль: «Самое странное место, где я дрался? В туалете в Китае»

Хорхе Масвидаль рассказал, как сбежал после драки в Китае.

Бывший звездный боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал историю о своей драке в Китае.

«Самое странное место, где я дрался? Хм... В туалете в Китае. Ко мне подошел парень и начал что-то говорить на своем языке. Я подумал, что где-то уже это видел – он с друзьями просто отберет у меня все. Парень ударил меня по лицу. А потом будто взорвалась бомба – я вырубил его и еще двоих китайцев.

В Китае, если вы загремите в тюрьму, то даже не увидите судью. У вас не будет возможности выйти под залог в течение 10 дней. Вам придется быть там все эти дни. Поэтому я не стал рисковать и просто сбежал», – заявил экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

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