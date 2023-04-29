Масвидаль: «Я много плакал после того, как закончил. Никогда не скажу, что не вернусь»

Теги UFC MMA Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль не исключает, что возобновит карьеру в MMA.

«Я так люблю этот спорт, братан. Я много плакал после того, как закончил, но не потому что мне было так больно, а из-за того, что так люблю MMA.

Это все, что я делал с 11 лет. Я тренировался один или два раза ежедневно. Просыпаюсь влюбленным в свою работу и обожаю ее уже 20 лет.

Я никогда не скажу, что не вернусь. Слишком много замечательных воспоминаний, которые просто переполняют меня. Мое сердце, тело, разум и душа хотят это сделать. Но хочу ли я быть середняком? Это не мое», – заявил бывший боец UFC Хорхе Масвидаль.

Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры

Масвидаль – о завершении карьеры: «Я будто бы сам не свой, когда выхожу в клетку. Это были долгие 20 лет» 

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2 комментария

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skytent1
Масвидаль легенда, заслужил бой с Конором напоследок
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