Масвидаль: «Я много плакал после того, как закончил. Никогда не скажу, что не вернусь»

Хорхе Масвидаль не исключает, что возобновит карьеру в MMA.

«Я так люблю этот спорт, братан. Я много плакал после того, как закончил, но не потому что мне было так больно, а из-за того, что так люблю MMA.

Это все, что я делал с 11 лет. Я тренировался один или два раза ежедневно. Просыпаюсь влюбленным в свою работу и обожаю ее уже 20 лет.

Я никогда не скажу, что не вернусь. Слишком много замечательных воспоминаний, которые просто переполняют меня. Мое сердце, тело, разум и душа хотят это сделать. Но хочу ли я быть середняком? Это не мое», – заявил бывший боец UFC Хорхе Масвидаль.

Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры

Масвидаль – о завершении карьеры: «Я будто бы сам не свой, когда выхожу в клетку. Это были долгие 20 лет»