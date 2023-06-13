Масвидаль – о самом большом гонораре в карьере: «Примерно пять миллионов долларов»

Хорхе Масвидаль назвал размер cвоего самого большого гонорара в UFC.

«Самый большой гонорар за бой? Примерно пять миллионов долларов. За 25 минут. Если какие-то проблемы, то UFC позаботится о нас. Если с нами что-то случится после боя или во время подготовки, то промоушен возьмет все проблемы на себя.

Вообще, да, у нас нет какой-то особенной страховки и бесплатного стоматолога, но в том, что касается самих боев и тренировок – мы в безопасности», – заявил экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

Напомним, что Масвидаль в апреле объявил о завершении карьеры. В его активе 35 побед и 17 поражений.

Эдвардс – о несостоявшемся бое с Масвидалем: «Он сбежал. По какой-то причине UFC не хотел этого делать или Масвидаль отказался»

Масвидаль: «Я много плакал после того, как закончил. Никогда не скажу, что не вернусь»