Эдвардс – о несостоявшемся бое с Масвидалем: «Он сбежал. По какой-то причине UFC не хотел этого делать или Масвидаль отказался»

Леон Эдвардс расстроен тем, что так и не подрался с Хорхе Масвидалем.

«Этот бой мог произойти сразу после поединка с Беном Аскреном, но по какой-то причине они не захотели этого.

Я думаю, что на UFC 287 Масвидаль показал свой возраст. Он выглядел медленным. Хорхе хватило только на один раунд, а потом он выдохся. Гилберт просто был лучше.

Он сбежал. Это тот бой, которого ждал не только я, но и все фанаты. По какой-то причине UFC не хотел этого делать или Масвидаль отказался.

Независимо от того, в какой форме был бы Хорхе, я бы справился с ним. Он просто технически не так хорош, как я. Я просто хотел избить его, но, к сожалению, у меня не будет такого шанса в октагоне», – заявил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Напомним, что 9 апреля Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры.

Масвидаль про бой с Эдвардсом: «Даже если не получится, мне все равно. Я продолжу пахать»

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