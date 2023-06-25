Стерлинг – о хайпе вокруг О’Мэлли: «Такие вещи беспокоят меня. Смотрю на UFC как на отца, которому нужно доказать его неправоту»

Теги легчайший вес UFC Шон О'Мэлли натив Алджамейн Стерлинг контент Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг объяснил, почему ему важно победить Шона О’Мэлли.

«Такие вещи меня беспокоят, но дело не в Шоне. Ощущение, что UFC в этой ситуации как мой отец, понимаете?

Так что я смотрю на них, когда мне нужно что-то им доказать и думаю: «О да, ты так думаешь? Я тебе покажу, ублюдок», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг: «В UFC относились к Петру Яну, как к гребанному золотому гусю, который должен приносить им яйца»

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