Стерлинг – о хайпе вокруг О’Мэлли: «Такие вещи беспокоят меня. Смотрю на UFC как на отца, которому нужно доказать его неправоту»
Алджамейн Стерлинг объяснил, почему ему важно победить Шона О’Мэлли.
«Такие вещи меня беспокоят, но дело не в Шоне. Ощущение, что UFC в этой ситуации как мой отец, понимаете?
Так что я смотрю на них, когда мне нужно что-то им доказать и думаю: «О да, ты так думаешь? Я тебе покажу, ублюдок», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
Алджамейн Стерлинг: «В UFC относились к Петру Яну, как к гребанному золотому гусю, который должен приносить им яйца»
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