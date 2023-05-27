Тренер О’Мэлли: «У Шона превосходная реакция. Думаю, что Стерлинг будет избит и улетит в нокаут»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

«У Шона превосходная реакция. Если соперник допустит ошибку, то О’Мэлли обязательно ею воспользуется.

Вспомните бой с Петром Яном: он был осторожен, высоко держал руки и защищался, а Шон все равно поймал его в подбородок и сотряс. Так что я думаю, что Стерлинг будет избит и улетит в нокаут», – заявил Тим Уэлч, работающий тренером Шона О’Мэлли.

Напомним, что бой О’Мэлли и Яна состоялся в октябре прошлого года. Победу раздельным решением судей одержал американец.

Официально: Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли подерутся в главном событии UFC 292

Алджамейн Стерлинг – о поединке с О’Мэлли: «Это не будет гребанный Бостон. Он приходит на мое шоу, поэтому я буду диктовать условия»

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
так просто как с китайцем не будет.
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