Тренер О’Мэлли: «У Шона превосходная реакция. Думаю, что Стерлинг будет избит и улетит в нокаут»

«У Шона превосходная реакция. Если соперник допустит ошибку, то О’Мэлли обязательно ею воспользуется.

Вспомните бой с Петром Яном: он был осторожен, высоко держал руки и защищался, а Шон все равно поймал его в подбородок и сотряс. Так что я думаю, что Стерлинг будет избит и улетит в нокаут», – заявил Тим Уэлч, работающий тренером Шона О’Мэлли.

Напомним, что бой О’Мэлли и Яна состоялся в октябре прошлого года. Победу раздельным решением судей одержал американец.

Официально: Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли подерутся в главном событии UFC 292

Алджамейн Стерлинг – о поединке с О’Мэлли: «Это не будет гребанный Бостон. Он приходит на мое шоу, поэтому я буду диктовать условия»