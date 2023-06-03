Алджамейн Стерлинг: «Не могу дождаться момента, когда почувствую запах этого кудрявого набора волос»

Алджамейн Стерлинг в нетерпении от поединка с Шоном О’Мэлли.

«Не могу дождаться момента, когда почувствую запах этого кудрявого набора волос. Интересно, как он пахнет...» – написал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Официально: Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли подерутся в главном событии UFC 292

Тренер О’Мэлли: «У Шона превосходная реакция. Думаю, что Стерлинг будет избит и улетит в нокаут»