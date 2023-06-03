Алджамейн Стерлинг: «Не могу дождаться момента, когда почувствую запах этого кудрявого набора волос»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг в нетерпении от поединка с Шоном О’Мэлли.

«Не могу дождаться момента, когда почувствую запах этого кудрявого набора волос. Интересно, как он пахнет...» – написал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Официально: Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли подерутся в главном событии UFC 292

Тренер О’Мэлли: «У Шона превосходная реакция. Думаю, что Стерлинг будет избит и улетит в нокаут»

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3 комментария

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2kcprfjhfx
Я сначала не понял о чём он😁 Вернее понял, но не правильно.
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Мяти
Специально зашел более пристально посмотреть на фото Омели дабы понять о чем Стерлинг говорит. Это ужас, в подмышечной зоне Шона, можно было бы провести  ежегодный Саратовский, музыкально-экологический фестиваль "Чистая нота". Но  тут важно сказать, что он художник и он так видит это все. А Алджамейну желаю поражения, актёришка  недоделанный.
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TomSail
Ответ 2kcprfjhfx
Я сначала не понял о чём он😁 Вернее понял, но не правильно.
Да, тоже подумал, что он про нюханье лобка О’Мэлли. Ох уж этот скрепный ММА
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