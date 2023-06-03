Алджамейн Стерлинг: «Не могу дождаться момента, когда почувствую запах этого кудрявого набора волос»
Алджамейн Стерлинг в нетерпении от поединка с Шоном О’Мэлли.
«Не могу дождаться момента, когда почувствую запах этого кудрявого набора волос. Интересно, как он пахнет...» – написал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
Официально: Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли подерутся в главном событии UFC 292
Тренер О’Мэлли: «У Шона превосходная реакция. Думаю, что Стерлинг будет избит и улетит в нокаут»
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