Боец Дивнич призвал поставить свечку за Емельяненко: «Мы понимаем, куда ведет эта дорога, состояние плачевное»

Российский боец рассказал о состоянии .

«Разговаривал с человеком, который сейчас рядом с ним, он сейчас в Екатеринбурге в лучшем центре реабилитации, возле него огромное количество специалистов.

Ситуация сложная, для него сейчас там созданы все условия, в центре даже есть спортзал, наняли тренера, который потихоньку может приводить его в чувства, но он отказывается.

У него совершенно нет мотивации делать что-либо, а его последние месяцы — это круговорот событий из алкоголя и алкоголя. Он там находится пять дней, пять дней не пьет, но срывается уехать в Москву.

Сейчас у него есть все, что нужно для восстановления, но он этого не хочет, и помочь реально ему можно только молитвой. Я спросил, может, батюшку ему туда отправить пообщаться? Но мне сказали, что будут посланы все, влияния со стороны на него нет ни с чьей стороны: ни брата, ни матери, ни жены, он просто находится в таком жутком состоянии, что помогать ему пытаются все, но ему эта помощь не нужна, его все устраивает, но мы понимаем, куда ведет эта дорога, состояние плачевное.

Так что, братцы, сегодня-завтра кто на службах будет, поставьте свечку за него, напишите записки, прошу помолиться. Господь пришел не к праведникам, а именно спасать нас грешных, пускай он поможет ему.

Для меня Александр — это тот человек, который приехал с Афона: добрый, чистый, спокойный, сильный, мне хочется видеть такого Александра. Ведь я тоже рос на его боях, все равно он наш. Нельзя отворачиваться», – написал Дивнич в социальных сетях.

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