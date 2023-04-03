Боец Дивнич – о возведении мечети: «Нельзя ничего строить на святом для христиан месте»

Российский боец ММА Максим Дивнич прокомментировал решение о строительстве мечети на месте Святого Православного озера на востоке Москвы.

«Моя позиция – нельзя ничего строить на святом месте для православных христиан. На этом историческом месте стоял и стоит православный храм. Поэтому строить там что-либо неправильно. Плюс вся эта история происходит с нарушением закона, никого не уведомляли о строительстве мечети.

Подняли документы, какое-то частное лицо выкупило эту землю и по-тихому хотело начать строительство. Даже говорят, что имам Москвы об этой ситуации тоже не знал. Я много раз проводил тренировочные лагеря на Кавказе, со многими ребятами отлично общаюсь. И сейчас многие парни оттуда прекрасно понимают, что на православном святом месте ставить объекты других религий – это неправильно», – сказал Дивнич.

Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве