Боец Дивнич – о возведении мечети: «Нельзя ничего строить на святом для христиан месте»

Теги MMA Максим Дивнич Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Максим Дивнич прокомментировал решение о строительстве мечети на месте Святого Православного озера на востоке Москвы.

«Моя позиция – нельзя ничего строить на святом месте для православных христиан. На этом историческом месте стоял и стоит православный храм. Поэтому строить там что-либо неправильно. Плюс вся эта история происходит с нарушением закона, никого не уведомляли о строительстве мечети.

Подняли документы, какое-то частное лицо выкупило эту землю и по-тихому хотело начать строительство. Даже говорят, что имам Москвы об этой ситуации тоже не знал. Я много раз проводил тренировочные лагеря на Кавказе, со многими ребятами отлично общаюсь. И сейчас многие парни оттуда прекрасно понимают, что на православном святом месте ставить объекты других религий – это неправильно», – сказал Дивнич.

Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве

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5 комментариев

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RomanRomanov
А может сначала стоит прочитать библию и узнать святые места для христиан ? На том месте где он называет святыми , я там лично был , там бухают , трахаются в кустах , всякая мерзкая дичь происходит , никого не интересовало , то что там такое происходит . Построили бы Бардель , тоже никто бы не возмутился . И к чему эта вся провокация , если правительство России одобрило строительство , значит будет там мечеть вот и все . Если сейчас правительство пойдет на поводу кучки провокаторов , то это вызовет волну недовольств в мусульманских регионов , так как церкви в любом Регионе России строят по мере необходимости и никто не возмущается и это может вызвать волну желающих отделится от России и жить по своим исламским законам раз такое дело .
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Глеб Римский
Ответ RAMIK
Так надо было изначально излагать свою позицию, а он сначала упоминал что за строение такое мол на 60 тысяч...Канечно нельзя строить на этом, месте, а на любом другом свободном почему и нет!
Он сразу сказал, что речь идет о строительстве мечети на священном для православных людей месте. Да, уточнил, что на 60 тысяч человек, но суть своих мыслей изначально изложил так, как в этом высказывании.
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Рашпель793
Тут вообще всё просто. Нельзя строить храмы, мечети, дацаны на священных местах людей с другой религией.
Мечети не ставить на христианском священном. Храм не ставить на мусульманском священном месте и т.д.
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Мага осторожный
Ну так даги и сапоги мыли в святом для христиан источнике... чихать они хотели на другую веру
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RAMIK
Так надо было изначально излагать свою позицию, а он сначала упоминал что за строение такое мол на 60 тысяч...Канечно нельзя строить на этом, месте, а на любом другом свободном почему и нет!
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