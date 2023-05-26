Волкановски – о бое с Конором: «Я побил всех чемпионов полулегкого дивизиона, кроме него»
Александр Волкановски рассказал о желании подраться с Конором Макгрегором.
«Я побил всех чемпионов полулегкого дивизиона, кроме Конора Макгрегора. Очевидно, в расцвете сил он был лучшим бойцом в истории дивизиона.
Я уверен, что многие хотели бы увидеть наш поединок. Если бы мы могли организовать этот бой прямо сейчас, то это было бы чем-то особенным.
Все говорят о гонорарах, но это бой за наследие. Это возможность побить всех бывших чемпионов дивизиона, установить рекорд по защитам титула», – сказал Александр Волкановски.
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