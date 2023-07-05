Экс-боец UFC Шауб – о бое Стриклэнда и Магомедова: «Никогда не видел, чтобы дагестанец так ломался психологически»

Брендан Шауб поделился впечатлениями от боя между Шоном Стриклэндом и Абусом Магомедовым.

«Я думал, что бой продлится все пять раундов и, возможно, победит. Но он просто уничтожил Абуса.

Никогда не видел, чтобы дагестанский боец так ломался психологически. Из него выбили все дерьмо», – сказал экс-боец UFC Брендан Шауб.

Стриклэнд нокаутировал Магомедова в главном событии турнира UFC on ESPN 48.

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