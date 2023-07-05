Экс-боец UFC Шауб – о бое Стриклэнда и Магомедова: «Никогда не видел, чтобы дагестанец так ломался психологически»

Теги UFC MMA Брендан Шауб Шон Стриклэнд Абус Магомедов Бокс/MMA/UFC

Брендан Шауб поделился впечатлениями от боя между Шоном Стриклэндом и Абусом Магомедовым.

«Я думал, что бой продлится все пять раундов и, возможно, Стриклэнд победит. Но он просто уничтожил Абуса.

Никогда не видел, чтобы дагестанский боец так ломался психологически. Из него выбили все дерьмо», – сказал экс-боец UFC Брендан Шауб.

Стриклэнд нокаутировал Магомедова в главном событии турнира UFC on ESPN 48.

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3 комментария

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sanek maloi
Ответ j30
он дагестанец только по происхождению он чуть ли не с детсва жил в германии , формировлся как боец там и тренируется там постоянно
Старая песня) проигрываешь как мешок, выписан из дагов, европеец, обрусевший и т.п, выигрываешь настоящий дагестанец и не имеет значения где живёшь))) лицемерие(
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Мага осторожный
они не ломаются только когда их 10 на 1, тогда они очень стойкие
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