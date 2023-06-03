Стриклэнд – Мухаммаду: «Бро, мы в Вегасе! Завтра в 11 утра?! В перчатках, без перчаток – мне пофиг»

Теги UFC MMA Шон Стриклэнд Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд бросил вызов Белалу Мухаммаду.

«Бро, мы в Вегасе, лол!! Завтра в 11 утра?! Дай мне знать и вперед. В перчатках, без перчаток – мне пофиг», – обратился в соцсетях боец UFC Шон Стриклэнд к третьему номеру полусреднего веса Белалу Мухаммаду.

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