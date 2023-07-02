Стриклэнд – о победе нокаутом над Магомедовым: «Мой член стоит долгое время, но я не всегда кончаю»

Шон Стриклэнд высказался о досрочной победе над Абусом Магомедовым.

– Во втором раунде ты начал быстрее и разжег огонь. Это было часть плана или ты просто почувствовал, что пора?

– Вот в чем фишка моего члена, ребята: он стоит очень долгое-долгое время. Я далеко не всегда кончаю, но этот ублюдок остается твердым. Но в этот раз получилось очень жестко и быстро, – сказал средневес UFC Шон Стриклэнд.

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