Иэн Гэрри – о бое Махачева и Волкановски: «Волк забрал второй, третий и пятый раунды»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри назвал Алекса Волкановски победителем боя с Исламом Махачевым.

«Мне плевать, что кто-то не согласен, но я пересмотрел бой Алекса Волкановски и Ислама Махачева. Волк выиграл во втором, третьем и пятом раундах», – сказал боец UFC Иэн Гэрри.

Напомним, что Махачев и Волкановски дрались за титул UFC в легком весе зимой 2023 года на турнире UFC 284. Ислам победил единогласным решением судей и защитил пояс.

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1 комментарий

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ShanGuide
Мне тоже плевать,сам Волкановски разобрал свой бой,сказал точно забрал 2 раунда,1 раунд на усмотрении судей,второй раунд за Исламом из-за контроля скорее всего прокомментировал Волкановски
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