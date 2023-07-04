Иэн Гэрри – о бое Махачева и Волкановски: «Волк забрал второй, третий и пятый раунды»

Иэн Гэрри назвал Алекса Волкановски победителем боя с Исламом Махачевым.

«Мне плевать, что кто-то не согласен, но я пересмотрел бой и . Волк выиграл во втором, третьем и пятом раундах», – сказал боец UFC Иэн Гэрри.

Напомним, что Махачев и Волкановски дрались за титул UFC в легком весе зимой 2023 года на турнире UFC 284. Ислам победил единогласным решением судей и защитил пояс.

Царукян – о результате боя Махачева и Волкановски: «Был шокирован, когда назвали имя Ислама»

Махачев – о поясе BMF: «Это для бомжар. Я бы отказался от этого дерьма»