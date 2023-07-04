Родригесу подарили пояс UFC, стилизованный под цвета флага Мексики

Теги полулегкий вес UFC Джош Эмметт Яир Родригес Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Яир Родригес показал кастомный пояс UFC, украшенный цветами флага Мексики.

Родригес стал временным чемпионом UFC в полулегком весе в феврале 2023 года, задушив во втором раунде Джоша Эмметта.

В ночь на 9 июля мексиканец подерется за неоспоримый титул против Алекса Волкановски.

Родригес – о планах Волкановски на легкий вес: «Пока я думаю о бое, Алекс думает о смене дивизиона»

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1 комментарий

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Dan Kennedy
Давно в цветах флага Мексики синий есть?
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