Родригесу подарили пояс UFC, стилизованный под цвета флага Мексики

Яир Родригес показал кастомный пояс UFC, украшенный цветами флага Мексики.

Родригес стал временным чемпионом в полулегком весе в феврале 2023 года, задушив во втором раунде .

В ночь на 9 июля мексиканец подерется за неоспоримый титул против .

Родригес – о планах Волкановски на легкий вес: «Пока я думаю о бое, Алекс думает о смене дивизиона»

Родригес – о бое с Волкановски: «Алекс не знает, буду ли я менять стойки, бороться или пытаться сабмитить»