Родригесу подарили пояс UFC, стилизованный под цвета флага Мексики
Яир Родригес показал кастомный пояс UFC, украшенный цветами флага Мексики.
Родригес стал временным чемпионом UFC в полулегком весе в феврале 2023 года, задушив во втором раунде Джоша Эмметта.
В ночь на 9 июля мексиканец подерется за неоспоримый титул против Алекса Волкановски.
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