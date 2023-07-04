Родригес – о планах Волкановски на легкий вес: «Пока я думаю о бое, Алекс думает о смене дивизиона»

Теги полулегкий вес UFC Яир Родригес Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Яир Родригес считает своим преимуществом планы Алекса Волкановски на легкий вес.

«Не думаю, что это зависит от меня. Это дело компании и Волкановски, так как он может захотеть подняться в 70 кг.

Я думаю об этом бое, а он думает о том, чтобы снова подняться в весе. Так что это не зависит от меня.

Я просто позволю всему идти своим чередом и приму все, что случится», – сказал временный чемпион UFC в полулегком весе Яир Родригес.

Родригес – о бое с Волкановски: «Алекс не знает, буду ли я менять стойки, бороться или пытаться сабмитить»

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