Родригес – о планах Волкановски на легкий вес: «Пока я думаю о бое, Алекс думает о смене дивизиона»

Яир Родригес считает своим преимуществом планы Алекса Волкановски на легкий вес.

«Не думаю, что это зависит от меня. Это дело компании и Волкановски, так как он может захотеть подняться в 70 кг.

Я думаю об этом бое, а он думает о том, чтобы снова подняться в весе. Так что это не зависит от меня.

Я просто позволю всему идти своим чередом и приму все, что случится», – сказал временный чемпион в полулегком весе .

Родригес – о бое с Волкановски: «Алекс не знает, буду ли я менять стойки, бороться или пытаться сабмитить»