Родригес – о бое с Волкановски: «Алекс не знает, буду ли я менять стойки, бороться или пытаться сабмитить»

Теги полулегкий вес UFC Яир Родригес Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Яир Родригес рассказал, за счет чего может победить Алекса Волкановски.

«Не знаю, самый ли я опасный, но я тот соперник, способный менять стили, непредсказуемый в сравнении с остальными.

Алекс не знает, буду ли я в стойке левши или правши, буду ли я пытаться сабмитить, буду ли я бороться. Никто не знает. Часто есть наложение стилей, и мы знаем, чего ждать от боя.

Я умею подстраивать стиль в зависимости от соперника. Думаю, что именно это будет проблемой для Алекса Волкановски», – сказал временный чемпион UFC в полулегком весе Яир Родригес.

Напомним, что Волкановски и Родригес подерутся за неоспоримый титул UFC в полулегком весе в главном событии UFC 290 в ночь на 9 июля.

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4 комментария

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Давид Кочинян
Он в курсе, как Волк «крадет очки» в раунде? Если не удосрочит в партере (вспомним опасную «гильотину» Ортеги) — шансов у Яира немного 🤔
+3
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+3
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Melnikov1968
Надеюсь что Волк переедет этого парня.
+2
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+2
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Murad995
А может он поймает его на хороший хай-кик он везучий вспоминаем бой с зомби и ставим на него
0
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Rassel_Crowe
там без шансов для Яира. Будет он менять стойки или не будет, будет бороться или забмитить (вообще не представляю, как он сможет это делать с Волком). У Родригеса кардио нет, чтобы 5 раундов драться в высоком темпе. Волк с ним сделает + - тоже, что сделал Макс. Может отдать пару раундов, но бой заберет с явным преимуществом. Никакой интриги
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