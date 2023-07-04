Родригес – о бое с Волкановски: «Алекс не знает, буду ли я менять стойки, бороться или пытаться сабмитить»
Яир Родригес рассказал, за счет чего может победить Алекса Волкановски.
«Не знаю, самый ли я опасный, но я тот соперник, способный менять стили, непредсказуемый в сравнении с остальными.
Алекс не знает, буду ли я в стойке левши или правши, буду ли я пытаться сабмитить, буду ли я бороться. Никто не знает. Часто есть наложение стилей, и мы знаем, чего ждать от боя.
Я умею подстраивать стиль в зависимости от соперника. Думаю, что именно это будет проблемой для Алекса Волкановски», – сказал временный чемпион UFC в полулегком весе Яир Родригес.
Напомним, что Волкановски и Родригес подерутся за неоспоримый титул UFC в полулегком весе в главном событии UFC 290 в ночь на 9 июля.
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