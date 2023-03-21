Александр Емельяненко выложил видео тренировки с Федором: «Были времена!»

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко опубликовал архивное видео тренировки со страшим братом Федором.

«Отработка партера с братом! Были времена!» – подписал видео Емельяненко-младший.

Федор Емельяненко завершил карьеру в феврале-2023, когда проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде в бое за титул Bellator в тяжелом весе.

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5 комментариев

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Umik Rakhman
Ответ Alex CSKA
Интересно , когда видео пойдут как Саня играя в домино с дедами во дворе хлестает с ними самогонку , запивая пенным ?)
будет думаю в ближайшее время)
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Abid_88
А теперь мгновения
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Alex CSKA
Интересно , когда видео пойдут как Саня играя в домино с дедами во дворе хлестает с ними самогонку , запивая пенным ?)
+1
0
+1
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Мага осторожный
Емеля превратился в одного из тех старых алкашей, которые живут воспоминаниями
+2
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+2
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Сергей Орлов
И немедленно выпил.
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