Александр Емельяненко выложил видео тренировки с Федором: «Были времена!»
Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко опубликовал архивное видео тренировки со страшим братом Федором.
«Отработка партера с братом! Были времена!» – подписал видео Емельяненко-младший.
Федор Емельяненко завершил карьеру в феврале-2023, когда проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде в бое за титул Bellator в тяжелом весе.
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