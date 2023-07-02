Минаков – о Емельяненко: «Печально, Саша – хороший в прошлом боец»

Виталий Минаков прокомментировал проблемы Александра Емельяненко с алкоголем.

«Печально, конечно. Саша – хороший в прошлом боец. Мы помним, как он возродился из пепла, когда находился в «Ахмате».

Причем набрал, наверное, лучшую форму за всю карьеру: тренировался, соблюдал режим. Скажу, что тогда он и мне придал мотивации в какой-то момент.

Саша сбросил колоссальный лишний вес и выглядел настоящим атлетом. Жаль, хватило его ненадолго.

Так бы мог шороху еще навести. Но в таком состоянии, как сейчас, конечно, это уже не спортсмен», – сказал .

Врач Емельяненко: «Бой в августе? Это недопустимо. Организм зависимого работает не так, как у нормального человека»

Врач Емельяненко: «Алкоголизм – неизлечимая болезнь. Но на 90% могу сказать, что Александр не вернется к плохому»