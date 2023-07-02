Минаков – о Емельяненко: «Печально, Саша – хороший в прошлом боец»

Теги Александр Емельяненко Виталий Минаков Бокс/MMA/UFC

Виталий Минаков прокомментировал проблемы Александра Емельяненко с алкоголем.

«Печально, конечно. Саша – хороший в прошлом боец. Мы помним, как он возродился из пепла, когда находился в «Ахмате».

Причем набрал, наверное, лучшую форму за всю карьеру: тренировался, соблюдал режим. Скажу, что тогда он и мне придал мотивации в какой-то момент.

Саша сбросил колоссальный лишний вес и выглядел настоящим атлетом. Жаль, хватило его ненадолго.

Так бы мог шороху еще навести. Но в таком состоянии, как сейчас, конечно, это уже не спортсмен», – сказал Виталий Минаков.

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