Мухаммад Наимов: «У полулегкого веса новый король. Забудьте этого коротышку и Холлоуэя»

Теги полулегкий вес UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Наимов уверен, что станет чемпионом UFC в полулегком весе.

«Я могу победить любого легковеса, любого полулегковеса. Я могу победить любого. Клянусь, поставьте меня в полусредний вес на следующей неделе, я готов.

Ребята в полулегком весе, у вас большие проблемы. 66 кг, я тут. У вас, ребята, новый король. Тот коротышка, Макс Холлоуэй, забудьте о них», – сказал Мухаммад Наимов после победы на UFC Vegas 74.

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2 комментария

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Саламбек Алаев
Вроде нормальный был еще вчера ))))
+1
0
+1
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psycho
рано
0
0
0
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