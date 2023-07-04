Уайт хочет познакомить Хабиба с Джорданом: «Они оба абсолютные убийцы и победители»

Теги Майкл Джордан UFC Дана Уайт Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сравнил Хабиба Нурмагомедова и Майкла Джордана.

«Это уморительно. Не знаю, Хабиб никогда не просил меня об этом. Он никогда не просил познакомить его с Джорданом.

Но это было бы здорово. Собираюсь поработать над этим сейчас. Это невероятно, как Джордан повлиял на разные видами спорта.

И если вы сравните Хабиба и Джордана, то поймете, что они оба абсолютные убийцы и победители», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Хавьер Мендес: «Хабиб сказал, что вернется, если чей-то бой его впечатлит. Это было в Абу-Даби, где Конор дрался с Порье»

Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»

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5 комментариев

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sfilatov13
пускай лучше познакомит какана ясруся с хасбиком
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Левая михалыча
Оба феноменальные спортсмены
+7
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Dan Kennedy
Интересно, а Хабиб знакомом с нашим Джорданом, убийцей и двукратным победителем Кубка России?
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