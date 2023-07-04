Уайт хочет познакомить Хабиба с Джорданом: «Они оба абсолютные убийцы и победители»

Дана Уайт сравнил Хабиба Нурмагомедова и Майкла Джордана.

«Это уморительно. Не знаю, Хабиб никогда не просил меня об этом. Он никогда не просил познакомить его с Джорданом.

Но это было бы здорово. Собираюсь поработать над этим сейчас. Это невероятно, как Джордан повлиял на разные видами спорта.

И если вы сравните и Джордана, то поймете, что они оба абсолютные убийцы и победители», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Хавьер Мендес: «Хабиб сказал, что вернется, если чей-то бой его впечатлит. Это было в Абу-Даби, где Конор дрался с Порье»

Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»