Хавьер Мендес: «Хабиб сказал, что вернется, если чей-то бой его впечатлит. Это было в Абу-Даби, где Конор дрался с Порье»

Бывший тренер Хабиба Нурмагомедова признался, что боец был близок к возвращению в MMA.

«В UFC пытались убедить Хабиба вернуться, и в какой-то момент он даже был близок к этому. Это было в Абу-Даби. Он сказал, что если кто-нибудь его впечатлит, то, возможно, он снова будет выступать.

В тот вечер дрались Макгрегор и Порье. Как видите, Хабиба ничего не удивило. Промоушен пытался вернуть его, но уже шансов не было», – заявил бывший тренер дагестанца Хавьер Мендес.

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