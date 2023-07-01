Хавьер Мендес: «Хабиб сказал, что вернется, если чей-то бой его впечатлит. Это было в Абу-Даби, где Конор дрался с Порье»

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Бывший тренер Хабиба Нурмагомедова признался, что боец был близок к возвращению в MMA.

«В UFC пытались убедить Хабиба вернуться, и в какой-то момент он даже был близок к этому. Это было в Абу-Даби. Он сказал, что если кто-нибудь его впечатлит, то, возможно, он снова будет выступать.

В тот вечер дрались Макгрегор и Порье. Как видите, Хабиба ничего не удивило. Промоушен пытался вернуть его, но уже шансов не было», – заявил бывший тренер дагестанца Хавьер Мендес.

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2 комментария

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sanek maloi
Хабиб долларовый миллионер, жирный легковес, который собирает последние шекели с ##### с СНГ и шейхи спонсоры. Зачем ему нюхать лишний раз бандаж соперника и получать по лицу, если и на своем имени можно зарабатывать как по кайфу, не напрегаясь, поедая тирамису и шашлыки из свинины, барашка с говядиной надоедают, хочется организму жирного и сладкого. Тем более ночью все можно и не в родном ауле, а за границей)))
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