Павлович – о Джоне Джонсе: «Он легенда, вызывает только уважение»

Сергей Павлович рассказал об отношении к чемпиону UFC Джону Джонсу.

«Я говорил, что Джонс в своей карьере достиг всего, тем более что он вышел и завоевал титул в тяжелом весе. Это вызывает только уважение.

Я лично голодный до побед, хочу драться за пояс, хочу выиграть пояс и иду к этому всю свою жизнь. Постоянно тружусь. Если он будет заряжен на это, то посмотрим.

Джонс, конечно, легенда. Это немаловажно, но пояс стоит для меня на первом месте», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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