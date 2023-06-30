Романов – о возможном бое Павловича и Джонса: «Сергей более голодный, он набрал мужскую мощь»
Александр Романов считает Сергея Павловича фаворитом в поединке против Джона Джонса.
«Может ли Павлович победить Джонса? Можно победить кого угодно. Если этот бой состоится, надеюсь, Павлович привезет титул на родину.
Сергей более голодный, он на подъеме и набрал мужскую мощь, так что ему по силам победить Джонса. Но легко не будет», – сказал боец UFC Александр Романов.
Павлович – о Джоне Джонсе: «Он легенда, вызывает только уважение»
Махачев – о Павловиче: «У Сергея сумасшедшая сила. Он меня как-то оттолкнул, что у меня аж шея болела»
3 комментария