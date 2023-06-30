Романов – о возможном бое Павловича и Джонса: «Сергей более голодный, он набрал мужскую мощь»

Александр Романов считает Сергея Павловича фаворитом в поединке против Джона Джонса.

«Может ли Павлович победить ? Можно победить кого угодно. Если этот бой состоится, надеюсь, привезет титул на родину.

Сергей более голодный, он на подъеме и набрал мужскую мощь, так что ему по силам победить Джонса. Но легко не будет», – сказал боец UFC Александр Романов.

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