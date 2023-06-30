Романов – о возможном бое Павловича и Джонса: «Сергей более голодный, он набрал мужскую мощь»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сергей Павлович Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Александр Романов считает Сергея Павловича фаворитом в поединке против Джона Джонса.

«Может ли Павлович победить Джонса? Можно победить кого угодно. Если этот бой состоится, надеюсь, Павлович привезет титул на родину.

Сергей более голодный, он на подъеме и набрал мужскую мощь, так что ему по силам победить Джонса. Но легко не будет», – сказал боец UFC Александр Романов.

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3 комментария

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Костя Кот
Ответ AshAsh
фантазии из разряда «Может ли Павлович победить на выборах президента РФ? Можно победить кого угодно. Если выборы состоятся, надеюсь, Павлович победит."
ну в РФ то точно нет) где угодно, но не РФ. плохой пример
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