Менеджер Павловича отрицает переговоры о бое с Джонсом: «Мы об этом ничего не знаем»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Менеджер Сергея Павловича опроверг слухи про переговоры о бое с Джоном Джонсом.

«Мы об этом ничего не знаем. Планируем посмотреть, к чему придет UFC в организации боя Джонса со Стипе Миочичем, и, если этого боя не будет, начнем переговоры о поединке Джона с Сергеем», – сказал менеджер Сергея Павловича Ризван Магомедов.

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