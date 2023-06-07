Менеджер Павловича отрицает переговоры о бое с Джонсом: «Мы об этом ничего не знаем»

Менеджер Сергея Павловича опроверг слухи про переговоры о бое с Джоном Джонсом.

«Мы об этом ничего не знаем. Планируем посмотреть, к чему придет в организации боя Джонса со Стипе Миочичем, и, если этого боя не будет, начнем переговоры о поединке с Сергеем», – сказал менеджер Сергея Павловича Ризван Магомедов.

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